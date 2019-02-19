Муж Ксении Бородиной предложил 3-летней дочери Теоне съехать из дома

Курбан Омаров опубликовал в Instagram видео, показав, как его дочь Тея с сумками, куклами и игрушечной коляской куда-то собралась, и предложил ей попрощаться с братом Омаром и сестрой Марусей и съехать из дома, отправившись на вокзал.

Супруг телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен и блогер Курбан Омаров очень часто радует своих подписчиков в Instagram забавными видео с участием своей 3-летней дочери Теоны, которая своей детской непосредственностью раз за разом с успехом покоряет пользователей Сети. В этот раз отец-блогер опубликовал видео детских игр Теоны, на котором она, обвешенная сумками и с двумя куклами в коляске, куда-то собралась. Курбан, предположив, что она отправилась на вокзал и уезжает, предложил «многодетной матери» попрощаться с братом Омаром и сестрой Марусей. После трогательных объятий старшие дети убежали, а Теона, замерев на секунду и осознав, что ей предстоит расставание с любимыми родственникам, передумала уезжать и, побросав сумки, побеждала за ними.

Подписчики Курбана Омарова посмеялись и поблагодарили его за новую публикацию, подарившую им массу положительных эмоций. Забавный ролик за сутки уже посмотрел почти миллион человек.

Напомним, что телеведущая Ксения Бородина и дагестанский бизнесмен Курбан Омаров сыграли шикарную свадьбу, на которой гуляла вся светская Москва в июле 2015 года, а в декабре того же года у нах родилась дочь Теона. Также супруги воспитывают дочь Ксении от первого брака Марию, которую в семье зовут Марусей, и сына Курбана - Омара.