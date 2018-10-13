Дженифер Лопес учится танцевать стриптиз ради роли в новом фильме

Ради роли в новом фильме Hustles, который еще не получил название в российском прокате, 49-летняя Дженифер Лопес обучается танцам на пилоне, чтобы вжиться в роль героини.

Фильм расскажет о танцовщицах стриптиз-клуба, которые в связи с масштабным кризисом лишились работы и средств для существования. Лопес сыграет роль Дженифер Санчез – главную заводилу компании разгневанных девиц, решивших отомстить за увольнение своим богатым клиентам с Уолл-стрит.

«Фильм заставит посмотреть на наши ценности», - ранее рассказала сама продюсер Лорен Скафария. – Мужчины в наше время расцениваются по деньгам в их кошельке, а женщин ценят по наличию красоты». Именно это является основой, на которой будет сниматься фильм.

Дженифер Лопес в свою очередь рассказала как тяжело ей дается новое занятие. На одном из шоу Джимми Киммела актриса поделилась как проходят репетиции.

«У меня ничего не получается. Я очень часто прошу преподавателя показать мне еще раз», - говорила Лопес.

Джей Ло не собирается сдаваться, она с ответственностью подходит к съемкам нового фильма.

Тем временем Алекс Родригес – муж Дженнифер, поделился видеоуроком в своей социальной сети Instagram. Пользователи оценили новый талант любимой актрисы.

Дата выхода фильма на экраны пока не сообщается.