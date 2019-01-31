Ксения Собчак проговорилась, что хочет родить еще как минимум одного ребенка

Ксения Собчак разоткровенничалась в собственном шоу на YouTube и в беседе со своей приятельницей Матильдой Шнуровой призналась, что она мечтает стать мамой еще один раз.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая в январе этого года запустила на YouTube собственное шоу «Осторожно, Собчак», где она берет интервью и известных людей сферы культуры и спорта. В новом выпуске, который «залили» на YouTube 18 февраля, в качестве гостьи появилась бывшая супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда. В ходе расслабленной и откровенной беседы, к которой очень располагала обстановка в студии, Собчак спросила Шнурову, хотела ли она когда- нибудь стать мамой и не переживает ли из-за того, что у нее в 32 года до сих пор нет детей.

Пока Матидьда думала, что ответить, Ксения привела собственный пример и призналась, что до появления на свет Платона она поддерживала движение чайлдфри и ужасно не любила детей, называя их «маленькими поганцами». Однако после рождения сына все кардинально изменилось. Также Собчак призналась, что в свои 37 лет она жалеет, что не задумывалась об этом раньше, однако хочет родить еще хотя бы одного ребенка. Матильда Шнурова же на вопрос приятельницы ответила, что она не против в будущем стать мамой, однако она не знает, когда у нее появится такое желание.

Напомним, что Ксения Собчак впервые стала мамой в 2016 году, когда подарила своему супругу актеру Максиму Виторгану сына Платона. Молодые родители очень долго скрывали лицо наследника, и только в начале февраля решили показать его публике.