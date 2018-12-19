Вера Брежнева ответила критикам клипа «Любите друг друга»

Видеоряд на песню «Любите друг друга» вызвал широкий резонанс в интернете.

Популярная певица Вера Брежнева отреагировала на критику своего нового клипа, снятого на композицию «Любите друг друга». Она поблагодарила всех, кто не остался равнодушным, вне зависимости от того, понравилось видео или нет. У себя в Instagram Вера Брежнева призналась, что не ожидала такого широкого резонанса от клипа. «Спасибо всем, кто понял, всем, кто не совсем, тем, кто не понял, но позже поймет», - написала Вера. С момента выхода у клипа «Любите друг друга» нашлись критики, которые не могут понять, как можно такую светлую песню из «Елок» облагородить жестоким видео с замерзающими людьми. Многие пользователи посчитали это плагиатом популярного сериала «Игра престолов», ведь замерзшие люди слишком похожи на белых ходоков.

Несмотря на обширную критику, у нового видео Веры Брежневой нашлось и множество поклонников. Некоторые пользователи наоборот посчитали клип достаточно светлым, ведь в его сердце заложена идея детей, которые, в отличие от взрослых, еще могут любить, и не поддаются жестокости. В общем, видеоряд получился именно таким, каким и должен быть успешный клип, неоднозначным и вызывающим интерес.