Отец невесты Александра Цекало категорически против ее брака с продюсером

Отец Дарины Эрвин бизнесмен Быхат Сапаров не рад, что его дочь встречается с 57-летним трижды разведенным Александром Цекало, да еще и собралась за него замуж.

Последние несколько месяцев СМИ активно обсуждают подробности отношений Александра Цекало и его возлюбленной модели и актрисы Дарины Эрвин, ради которой продюсер развелся со своей третьей женой Викторией Галушкой и выселили ее с тремя детьми из шикарного особняка на Рублевке в обычную квартиру. В начале января влюбленный Цекло заявил, что он намерен жениться на своей избраннице. Однако журналистам удалось найти отца невесты Бахыта Сапарова, который сейчас живет в Алма-Ате, женат третьим браком, у него пятеро детей и собственный прибыльный бизнес. Как признался мужчина в интервью, о романе свой дочери с влиятельным продюсером он случайно узнал из Интернета две недели назад, так как Дарина не поддерживает с ним отношений. Бахыт Сапаров отметил, что он желает своей дочери только счастья, однако не одобряет ее роман с 57-летним Цекало из-за разницы в возрасте и не верит в их брак. Также он подчеркнул, что жених его дочери на семь лет старше него самого, что для него очень странно. Кроме того, Бахыт добавил, что мужчины после 50 лет мужчины начинают ценить в женщинах ум, и он сомневается, то Дарина в своем юном возрасте обладает интеллектом и мудростью взрослой женщины, а скорее привлекла Цекало своей внешностью.

Отметим, что о прошлом Дарины Эрвин известно мало. СМИ удалось выяснить, что она родилась в Казахстане в семье русской и корейца. Проведя детство на родине, девушка позже переехала в США, где в Лос-Анджелесе пыталась стоить карьеру актрисы, и даже снялась в нескольких проектах, в том числе в комедии «Кое-что на день рождения» с Шер Стоун. Однако родные прочили Эрвин карьеру юриста, и ради этого она даже получила профильное образование.

Мать девушки сейчас живет в Нью-Йорке с отчимом Дарины Аскаром Мухитдиновым. Он тоже согласился пообщаться с журналистами, и выяснилось, что она затаил обиду на свою падчерицу. Дело в том, что он прочил Дарине карьеру юриста и помог получить образование, а ее увлечение модельным бизнесом считал несерьезным и пустым занятием. Мухитдинов признался, что падчерица никогда не относилась к нему с уважением и использовала его исключительно в роли «кошелька».