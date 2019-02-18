«Люблю пуанты»: Волочкова намекнула фанатам о скором завершении своей балетной карьеры

Анастасии уже 43 года, молодой возраст для женщины, но старый для балерины. Звезда скоро может уйти со сцены.

Популярная отечественная балерина многие годы радовала своих поклонников прекрасными па и пируэтами.

Прекрасное исполнение, отточенность движений, чувство ритма, развитая пластика и долгие изнурительные годы тренировок сделали из обычной танцовщицы королеву русского балета.

Однако в последнее время Волочкова стала уделять всё меньше времени своей профессиональной деятельности. Балерина любит сидеть дома, начала писать книги и записывать песни с эпатажным шоуменом Джигурдой.

Поклонники заподозрили своего кумира в том, что в скором времени Настя навсегда оставит балет и займётся своей личной жизнью. Ведь до сих пор балерина не нашла себе мужчину, а ходит в «девах».

Догадки поклонников подкрепила новая запись Волочковой, опубликованная в Instagram. Прима выложила запись, в которой рассказывала про своё увлечение балетом и любовь к завязыванию пуантов.

Фолловеры звезды сразу предположили, что Волочкова готовится оставить танцы и занять освободившееся место поиском спутника жизни.

Тем более, что буквально вчера балерина опубликовала запись, в которой написала, что совсем скоро покажет своего жениха, а это значит, что уже в ближайшее время Анастасия сыграет пышную свадьбу.

«Настенька, вам муж нужен, любящий», «Джигруда, не?», «вы очень красивая, почему без любимого до сих пор?», «А что с Маликом?», «Вам нужна любовь», «Ходите на свидания», «Люблю пуанты и вас» - пишут поклонники Анастасии.