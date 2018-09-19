Витас: «Мой голос не лечит только импотенцию»

Всеми известный певец Виталий Грачёв, выступающий по псевдониму Витас, отмечает свое сорокалетие 19 февраля. В юбилейном интервью певец рассказал о целебных свойствах своего голоса, о китайских поклонниках и их безумствах.

В 14 лет юный певец в буквальном смысле взорвал российскую эстраду песней «Опера номер 2». Поклонники не редко теряют сознание от услышанных в живую песен Витаса.

В интервью с Владимиром Полупановым артист рассказал корреспонденту АиФ.ru. о том, как люди на концертах заряжают воду его голосом для лечебных целей. Сам певец никогда не прибегал к лечению водой, заряженной его голосом, и признался: «Единственная проблема, которую мой голос не лечит, — это импотенция. Мне не помогает, сколько бы я этой воды ни выпил».

Большое количество фанатов у знаменитого певца в Китае, там о популярности певца говорят роли в фильмах, а также созданная для артиста трехметровая статуя. Концерты Витаса проходят только на полностью заполненных стадионах.

В свои 40 лет Витас считает своим главным достижением стабильность.