Чтобы нормально жить Таисия Повалий вынуждена продать часть своего гардероба

Певица Таисия Повалий, чтобы освободить жизненно необходимое пространство, решила выставить на продажу некоторые вещи из своего гардероба, начав с нескольких дорогостоящих шуб из натурального меха, пылящихся в шкафу без дела.

Народная артистка Украины Таисия Повалий известна не только своим прекрасным голосом, а также непревзойденным и неповторимым стилем. Готовясь к концертам, певица очень тщательно продумывает каждый костюм, стараясь сделать так, чтобы он отражал характер и стиль исполняемой композиции. В итоге за годы творческой деятельности гардероб Повалий достиг таких размеров, что он буквально не оставляет места для жизни.

Как призналась певица, ее решение избавиться сначала от нескольких шуб обусловлено тем, зима уже заканчивается, сильные морозы наступают редко, натуральный мех нынче не в моде, да и за его ношение можно получить «по шапке» от защитников животных. Также исполнительница намерена пересмотреть свою эксклюзивную дизайнерскую коллекцию платьев, некоторые из которых она надевала только один раз. Звезда отметила, что если она не займется расчисткой гардероба, то «утонет в одежде», ведь, несмотря на то, что она является владелицей нескольких квартир в Украине, Испании и России, практические все они служат гардеробными для многочисленных нарядов. Пока неизвестно, в какую сумму будут оценены шубы 54-летней Таисии Повалий из натурального меха.

Отметим, что в свое время с подобной проблемой захвата одеждой жизненного пространства столкнулся «король российской эстрады» Филипп Киркоров, известный своей любовью скупать целые коллекции прямо с подиумов и потом так и оставлять многие вещи в гардеробе, не срезав с них этикеток. Масштабы катастрофы достигли таких масштабов, что под огромный шкаф Филиппа Бедросовича была отведена целая квартира на Таганке. В итоге одежды оказалось настолько много, что предприимчивый Киркоров открыл собственный секонд-хенд.