На концерте Александра Серова влюбленная в него фанатка прорвалась на сцену в образе невесты

На концерте кумира миллионов женщин исполнителя Александра Серова влюбленная в него уже много лет поклонница в свадебном платье прорвалась через охрану и забралась на сцену.

Об Александре Серове все вспомнили в прошлом году, когда в эфире одного из федеральных каналов он выяснял отношения с бывшей участницей телепроекта «Дом-2» Дарьей Друзяк, которая заявила, что певец изнасиловал ее и выгнал из дома. Девушка утверждала, что она ждет ребенка от исполнителя и даже пыталась инсценировать свое покушение, в котором также обвинила Серова. Однако позже удалось выяснить, что Друзяк оклеветала Александра Николаевича и скандал утих.

И вот недавно во время одного из столичных концертов исполнителя, который прошел в театре Надежды Кадышевой, на сцену прорвалась 43-летняя Татьяна Антон из Нижнего Тагила, одетая в свадебное платье. Влюбленную женщину не смогла остановить даже охрана Серова. В итоге нарушительницу проводили за кулисы, где она получила предложение от артиста посетить его особняк. Также во время выступления Александр Николаевич в шутку пообещал, что женится на Татьяне, и теперь она всерьез считает себя его невестой.

На днях она пришла на передачу «Прямой эфир» где рассказала, что не жалеет, что пришла на концерт Серова и призналась, что влюблена в него с 10 лет и вот уже 30 лет продолжает любить его «своим огромным сердцем». К слову, женщина не стала скрывать, что она была замужем и у нее есть дети, ведь, по ее словам, ее сердце всегда принадлежало только Серову. Кроме того, Татьяна рассказала подробности продолжения того вечера, когда она оказалась за кулисами после своего «прыжка» на сцену.

Как оказалось, женщину успокоили и напоили чаем, поле чего она решила подождать своего кумира у служебного выхода. Однако Серов скрылся через другую дверь, а когда женщина приехала к нему в Подмосковье, чтобы получить обещанную экскурсию по особняку, певец, сославшись на занятость, отправил Татьяну домой. Не ожидавшая такого отношения фанатка расплакалась, ведь было очень обидно, что ради любимого человека она проделала долгий путь и нашла его дом, а в итоге не смогла побыть с ним наедине.

В конце передачи Татьяна обратилась к Александру Серову, отметив, что ее любящее сердце уже много лет находится в его руках, и она уверена, что благодаря упорству влюбленной женщины они рано или поздно будут вместе.