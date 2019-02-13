Дэниел Рэдклифф рассказал далекую от романтики историю знакомства со своей девушкой

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере актер Дэниел Рэдклифф поделился историей знакомства со своей возлюбленной, Эрин Дарк, с которой он встречается уже семь лет.

Дэниел Рэдклифф, который не очень любит рассказывать о своей личной жизни, на днях стал гостем телевизионного шоу, где поведал историю знакомства со своей спутницей жизни 34-летней коллегой по цеху Эрин Дарк. Как оказалось, знакомство было далеко от романтичного, и произошло на съемках фильма «Убей своих любимых», где актерам предстояло вместе появиться в кадре в откровенной сцене. Рэдклифф играл главного героя - поэта Аллена Гинзберга, а Эрин Дарк была занята всего лишь в одном эпизоде, которым и стала совместная интимная сцена с Дэниелом, снимавшаяся в библиотеке.

Их роман, который длится вот уже семь лет, начался практически сразу, однако какое-то время влюбленным приходилось скрывать свой роман, потому что звезда Гарри Поттера еще состоял в отношениях с Рози Кокер. В эфире шоу Дэниел также признался, что им с Эрин будет довольно сложно рассказать историю знакомства родителей их будущим детям. Как утверждает актер, романтики в ней нет, зато воспоминаний – хоть отбавляй.