Публичное унижение: Дубцова запретила Бузовой петь на своем дне рождения

Именинница Ирина Дубцова пригласила на свой праздник немало артистов, но выступить не дали только Ольге Бузовой.

Видимо, звезды российского шоу-бизнеса до сих пор не принимают 33-летнюю Ольгу Бузову в качестве певицы. Для них знаменитость из «Дома-2» так и осталась просто немного поющей ведущей. Недавно на дне рождения Ирины Дубцовой своими песнями поздравляли именинницу Любовь Успенская, певица Валерия, Андрей Григорьев-Аполлонов и многие другие. При этом микрофон в руки Ольги Бузовой, которая также присутствовала на мероприятии, так и не попал. Скорее всего, сама Дубцова запретила Ольге петь.

Пользователи Сети и преданные фанаты артистки восприняли ситуацию на празднике Дубцовой за публичное унижение. При этом сама Ольга весело проводила время на мероприятии: танцевала, снимала Instagram-истории и не обращала внимание на недоброжелателей.