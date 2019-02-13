«Пожила бы на простую зарплату!»: Ненакрашенная Татьяна Навка возмутила Сеть рекламой горнолыжного курорта «для элиты»

Фигуристка шокировала фанатов снимками, на которых она позирует на горнолыжном спуске без единого намека на макияж. По словам комментаторов, Татьяна Навка не только плохо выглядит без мейкапа, но и провоцирует пользователей своим хвастовством.

Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решила рассказать своим фанатам о прелестях отдыха на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Фигуристка отметила, что она катается на лыжах уже 16 лет, а за свою жизнь успела побывать во многих уголках мира. По словам Навки, она видела разные трассы, но курорт в России ее особо порадовал. Жена Пескова также написала, что российские горнолыжные курорты можно критиковать, но стоит учитывать и факт того, что в Европе такие курорты существуют с XX века, а в Сочи их стали активно развивать лишь 5 лет назад.

К своему рассказу о горнолыжном курорте Навка прикрепила несколько своих снимков. Фотографии фигуристки очень удивили ее фанатов, так как на них она выглядит совсем не такой, какой ее привыкли видеть. По словам комментаторов, ненакрашенная Татьяна Навка «ужасно» выглядит и кажется опухшей.

Фигуристка возмутила Сеть своей рекламой, так как пользователям показалось, что Навка насмехается над россиянами, которые попросту не могут себе позволить отдых на курорте «для элиты». По словам возмущенных комментаторов, «простым» людям такие путешествия могут только сниться.

«Пожила бы на простую зарплату!» - написали недовольные пользователи и отметили, что Навка явно может позволить себе отдыхать большую часть своего времени, но другим россиянам такая возможность недоступна. Некоторые фанаты признались, что они с трудом терпели «хвастовство» Навки на Мальдивах, но ее рекламу курорта «для элиты» они уже выдержать не могут.

Пользователи предлагают Татьяне Навке оценить не «лакшери» отдых, а попробовать съездить на тот же курорт, но в качестве обычного посетителя. По словам комментаторов, когда фигуристка отстоит по несколько часов в очереди на подъемник и сама ощутит на себе все «прелести» такого отдыха, ее восторг сменится другими эмоциями. Конечно же, нашлись и пользователи, которые защитили Навку и отметили, что хейтеры ей попросту завидуют.