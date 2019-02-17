Известная актриса хочет отбить Тимура Батрутдинова у Ольги Бузовой

Похоже, у Ольги Бузовой появилась серьезная конкурентка в лице модели и актрисы Яны Кошкиной, которая тоже претендует на сердце резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.

В последнее время в СМИ активно муссируется слух о том, что Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов втайне от всех встречаются. Даже были предположения, что юморист в январе прилетал на Мальдивы, где Ольга отдыхала в компании своей сестры Анны. К слову, официальных комментариев по поводу своих отношений ни Бузова, ни Батрутдинов не давали, лишь интригуя всех загадочной фразой, что у них «дружба на грани».

Однако теперь у Ольги появился повод для беспокойства, так как на Тимура претендует известная актриса, звезда сериала «ЧОП» и модель Яна Кошкина. В своем Instagram девушка опубликовала совместный снимок с Батрутдиновым, где она нежно прижимается к улыбающемуся резиденту Comedy Club. «Как думаете, Тимур Батрутдинов — достойный кандидат?» — поинтересовалась Яна у подписчиков.

Фолловеры Кошкиной моментально нашлись с ответом и отметили, что они с Тимуром «хорошо смотрятся». Однако нашлись шутники, которые предупредили Яну, что «Бузова уже выехала» и прежде чем фотографироваться с Батрутдиновым, нужно спрашивать разрешения у «Олечки» Бузовой.