Но его никто не спрашивал: Женя Белоусов знал лично убийцу Игоря Талькова

Экс-жена Белоусова и его друг Андрей Соколов рассказали, что певец знал преступника, который убил Игоря Талькова. Гримерка исполнителя легендарной песни «Девчонка-девчоночка» находилась рядом с гримеркой артиста, чья смерть до сих пор остается загадкой.

Женя Белоусов мог помочь полиции раскрыть дело об убийстве Игоря Талькова. Якобы, он лично знал убийцу и был готов назвать его имя, но его никто не спрашивал. По словам экс-супруги Белоусова и его друга, певец не хотел комментировать убийство до официального допроса. Он хранил молчание, но следователи так и не вызвали Белоусова на допрос, поэтому об имени убийцы Талькова он решил не говорить.

Композитор Сергей Шустрицкий, который был товарищем Жени Белоусова, рассказывал, что однажды певец встретил в поезде Игоря Малахова. Именно Малахов проходил в деле об убийстве Талькова, но его вину так и не доказали.

По словам Шустрицкого, Малахов спрашивал у Белоусова, кто же является убийцей Талькова. «Как кто? Ты» - ответил на это певец. Так ли это все на самом деле – предположить сложно. Малахова так и не признали виновным, но информацию о том, что Белоусов знал убийцу Талькова, подтвердили его близкие. По мнению фанатов, преступление до сих пор может оставаться нераскрытым из-за того, что дело «тормозят» или же его «замяли» умышленно.