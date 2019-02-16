Аделина Сотникова покаталась на коньках по замерзшему озеру Байкал

Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном женском фигурном катании Аделина Сотникова поделилась со своими подписчиками в Instagram видео, на котором он исполняет несколько фигурных элементов на льду озера Байкал.

Четырехкратная чемпионка России, двукратный серебряный призер чемпионата Европы и обладательница золотой медали в индивидуальном зачете Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова сейчас проводит время в Сибири, где в районе города Иркутск она нашла время покататься на коньках по замерзшему озеру Байкал. Своими впечатлениями 22-летняя звезда спорта поделилась в Instagram, где она опубликовала видео своего катания, а также разместила фото, на котором она сидит на берегу озера.

Сотникова отметила, что она понимает людей, которые мечтают тут побывать и добавила, что это самый лучший антистресс. Кроме того, фигуристка призналась, что это «чистый кайф», «нереальные ощущения» и посоветовала всем побывать на Байкале.

Напомним, что после окончания Игр в Сочи Аделина взяла паузу в спортивной карьере и сменила тренера, перейдя от Елены Буяновой к Евгению Плющенко. Однако пока она не принимает участия в турнирах, предпочитая активно выступать в ледовых шоу. Представления с участием олимпийской чемпионки продюсирует Яна Рудковская, где Сотникова катается вместе с Евгением и Александром Плющенко. В 2017 году дебютной постановкой стала сказка «Щелкунчик» в сопровождении Венского симфонического оркестра, а в конце 2018 года Москва увидела премьеру балета на льду «Лебединое озеро», где Аделина предстала в образе Черного лебедя.