"Чем старше дочки, тем меньше я им интересен": Иван Ургант рассказал о страхе, что дочери начнут его стесняться
Известный телеведущий рассказал, что немного переживает о возможной потере интереса дочерей к нему. Хотя Ургант отмечает, что это естественный процесс - отдаление детей от родителей с возрастом.
Иван никогда не выставлял свою личную жизнь напоказ. При этом актер не скрывает того, что у него счастливый брак и две дочки. Ургант горячо любит свою семью, более того, он с теплом и заботой относится также к Эрике и Нико – дети его супруги от первого брака. Загруженный график не позволяет телеведущему проводить с детьми столько времени, сколько он захочет. Тем не менее, он видит, что детям – Нине и Валерии – очень нужно внимание отца.
Иван отмечает, что еще ни разу не было такого, чтобы общаясь с ними, он услышал: «Папа, хватит, иди!» Тем не менее, он начал замечать, что тот интерес, который раньше девочки проявляли к отцу, немного угас. Ургант рассказал о своем страхе. «Чем старше становятся дочки, тем меньше я им интересен». Он действительно переживает, что впоследствии дочери начнут его стесняться. Хотя и преподносит это в некой шутливой манере, указывая, что «потом мы встретимся у нотариуса, и я буду пытаться оставить себе хоть что-то». Конечно, телеведущий демонстрирует отличное чувство юмора, однако, беспокойство, присущее всем родителям, у него все же есть.
Тем не менее, актер подчеркивает, что сейчас старается не думать о будущем, а просто наслаждаться каждым днем, проведенным с детьми, потому что для него это действительно важно, а семья всегда будет стоять на первом месте среди приоритетов.
- SafeMySQL: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND p.date >= '2019-02-17 11:34:52' - INTERVAL 4 DAY AND p.date < '2019-02-17 ' at line 1. Full query: [SELECT p.id, p.autor, p.date, p.short_story, p.full_story, p.xfields, p.title, p.category, p.alt_name, e.news_read FROM `dle_post` p LEFT JOIN `dle_post_extras` e ON (p.id=e.news_id) WHERE approve AND category NOT regexp "[[:<:]](20)[[:>:]]" AND p.id NOT IN () AND p.date >= '2019-02-17 11:34:52' - INTERVAL 4 DAY AND p.date < '2019-02-17 11:34:52' ORDER BY e.news_read DESC LIMIT 0, 6]