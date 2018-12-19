"Чем старше дочки, тем меньше я им интересен": Иван Ургант рассказал о страхе, что дочери начнут его стесняться

Известный телеведущий рассказал, что немного переживает о возможной потере интереса дочерей к нему. Хотя Ургант отмечает, что это естественный процесс - отдаление детей от родителей с возрастом.

Иван никогда не выставлял свою личную жизнь напоказ. При этом актер не скрывает того, что у него счастливый брак и две дочки. Ургант горячо любит свою семью, более того, он с теплом и заботой относится также к Эрике и Нико – дети его супруги от первого брака. Загруженный график не позволяет телеведущему проводить с детьми столько времени, сколько он захочет. Тем не менее, он видит, что детям – Нине и Валерии – очень нужно внимание отца.

Иван отмечает, что еще ни разу не было такого, чтобы общаясь с ними, он услышал: «Папа, хватит, иди!» Тем не менее, он начал замечать, что тот интерес, который раньше девочки проявляли к отцу, немного угас. Ургант рассказал о своем страхе. «Чем старше становятся дочки, тем меньше я им интересен». Он действительно переживает, что впоследствии дочери начнут его стесняться. Хотя и преподносит это в некой шутливой манере, указывая, что «потом мы встретимся у нотариуса, и я буду пытаться оставить себе хоть что-то». Конечно, телеведущий демонстрирует отличное чувство юмора, однако, беспокойство, присущее всем родителям, у него все же есть.

Тем не менее, актер подчеркивает, что сейчас старается не думать о будущем, а просто наслаждаться каждым днем, проведенным с детьми, потому что для него это действительно важно, а семья всегда будет стоять на первом месте среди приоритетов.