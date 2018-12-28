"Зачем такое фото?": Регина Тодоренко опубликовала снимок без макияжа и сравнила себя с прабабушкой

Известная телеведущая, в очередной раз, продемонстрировала свою свободу от навязанных стереотипов. Однако не все фанаты оценили естественную красоту. Многие начали недоумевать: "Зачем такое фото?".

Регина Тодоренко опубликовала в своем аккаунте Instagram снимок, где предстала перед поклонниками в своем естественном виде без прически и макияжа. Телеведущая указала: «На этом фото я похожа на свою прабабушку Ираиду Зеньковну, польскую еврейку. Скажу вам больше, я - близнец моей прабабули. Когда найду, Обязательно покажу вам ее фото!» Кроме того, Тодоренко задала фанатам вопрос, на кого они похожи из своих родственников, чем вызвала бурную дискуссию в комментариях.

Однако некоторым снимок, где Регина сравнила себя с прабабушкой, пришелся совсем не по вкусу. «Региночка, не в обиду, но очень уж некрасиво», «Нельзя говорить, что ты красивая, ты уже за мужем. Вот и думай теперь, что ты наделала», «Нее, тебе не идет совсем без макияжа, старее выглядишь и морщины видны, без обид!» - указали подписчики.

Тем не менее, многие принялись восхищаться естественной красотой Регины, подчеркивая, что девушка прекрасна в любом образе. «Очень красивое фото!!!! Не слушайте весь этот негатив! Кстати, я тоже похожа на свою прабабушку она тоже польская еврейка», «Вам очень идёт естественная красота, вы выглядите великолепно», «Нет ничего краше естественной красоты! Ты очень прекрасно вы глядишь даже без макияжа и прически!», - пишут восторженные фанаты.

Поклонники отметили, что Владу Топалову очень повезло со второй половинкой. Пользователи еще раз восхитились искренностью Тодоренко, а также отметили, что Регина станет отличной мамой недавно родившемуся малышу.