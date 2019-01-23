"Битва Шнурова и Лозы начинается": Шнур жестоко посмеялся над слишком болтливым коллегой

Баталия между Шнуровым и Юрием Лозой набирает обороты, на этот раз причиной стала потребность второго комментировать все и вся. Лидер группировки «Ленинград» злостно посмеялся над своим коллегой, опубликовав в своем Instagram-аккаунте ироничное и нецензурное стихотворение по этому поводу.

Ведь не так давно Юрий Лоза, будучи знатоком жизни, отчитал народную артистку СССР Роговцеву, чем и активизировал беспокойного «Шнура». Не стесняясь в выражениях, музыкант называл Лозу «вездесущим Юрой» и «чистым мыслями специалистом».

Интересен тот факт, что новое стихотворение Сергея Шнурова привело подписчиков просто в восторг, многие были очень довольны и веселы. Нашлись и те, кто назвал очередное творение Сергея Шнурова «шедевральным». Впрочем, у музыканта имеется уже некоторый опыт, ведь ему не впервой вмешиваться в звездные скандалы, на данный момент времени у него позади остались Собчак, Волочкова и Друзь, да и вряд-ли в дальнейшем лидер группировки «Ленинград» остановится или умерит свой пыл.

Напомним, что Юрий Лоза отреагировал на высказывание Ады Роговцевой, которая призвала украинцев изолироваться от россиян. Данное заявление женщины вызвало негодование многих соотечественников, не удержался и Юрий Лоза. Он, всегда открытый журналистам, посоветовал не судить «старенькую» женщину. У него вообще имеется свое «особое» мнение по любому поводу, которым музыкант находит важным поделиться со всеми вокруг.

Так, вся страна уже узнала, что думает Лоза по поводу успеха легендарных «Битлз», вокального таланта Ольги Бузовой, а также об Алле Пугачевой и многих других звездах. Вот только тут остается интересной одна маленькая деталь, ведь отчасти музыканты стоят друг друга, и если разразится большое сражение на просторах шоу-бизнеса, то неясно, какие силы смогут его остановить.