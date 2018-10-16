Относился как к принцессе: бывшая девушка Лебедева рассказала об отношении «сыровара» к Бузовой

Денис Лебедев сразу понял, что Ольга Бузова добрая, поэтому с первой минуты он считал ее своей «бусинкой». О этом рассказала бывшая девушка «сыровара» Алла Лагутина.

Шоу «Замуж за Бузову» так и не принесло Ольге Бузовой счастья. Певица и телеведущая не нашла возлюбленного, а отношения с Денисом Лебедевым после шоу ей построить не удалось. Бывшая девушка «сыровара» Алла Лагутина считает, что он до сих пор хранит теплые чувства к Бузовой.

Лагутина презентовала новую книгу и в ней рассказала об отношении Лебедева к Бузовой. По словам экс-девушки «сыровара», он относился к ведущей «Дом-2» как к принцессе. Лагутина не написала о Лебедеве и Бузовой открыто, она использует лишь первые буквы их имен. Но все равно экс-девушка «сыровара» не скрывает, о ком написана ее книга.

По словам Лагутиной, Бузова покорила Лебедева своей энергетикой. Несмотря на все свои коварные планы, он был поражен красотой и характером певицы. Даже после расставания с ней он скучал по Бузовой, но все равно не забывал на этом «хайпануть».

Лагутина пишет, что Лебедев радовался ее схожести с ведущей «Дом-2». «Сыровар» продолжать привлекать внимание к своей персоне и его тешило, что фанаты до сих пор при писывают ему роман с Бузовой. Как известно, сейчас Ольга Бузова снимается во втором сезоне своего шоу. Увенчается ли эта попытка успехом или же певица снова останется одна – пока что неизвестно.