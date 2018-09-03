«Тимати совсем денег не дает»: Анастасия Решетова снова опозорилась с рекламой

Сначала модель дважды «рекомендовала» своим фанатом сок, затем она рекламировала платье с откровенными кружевными вырезами. Теперь Анастасия Решетова сфотографировалась с часами и, конечно же, оставила ссылку на магазин.

Фанаты активно обсуждают личную жизнь Анастасии Решетовой. Она продолжает подогревать слухи о своей свадьбе с Тимати, регулярно демонстрируя на безымянном пальце правой руки кольцо внушительных размеров. Однако, наблюдательные поклонники заметили, что Решетова стала брать больше рекламы. А это может наталкивать на мысль о том, что жизнь с Тимати не так беспечна, как многим кажется. Якобы, рэпер совсем не дает своей возлюбленной денег, поэтому ей приходится зарабатывать на жизнь своими силами.

В своем Instagram, как и многие другие знаменитости, Анастасия Решетова продает места на рекламу, рекомендуя своим фанатам товары и получая за это денежное вознаграждение. Но в последнее время пользователи стали негативно относится к рекламе от девушки Тимати. За снимки с соком Решетову высмеяли и назвали «слишком продажной».

Теперь же Анастасия Решетова прорекламировала часы от известного в России бренда. По словам комментаторов, модель опять опозорилась с рекламой, так как едва ли кто-то из ее подписчиков станет верить, что ее рекомендация является искренней. Фанаты пишут, что Тимати стоит давать своей возлюбленной больше денег, ведь тогда ей не придется рекламировать «все подряд» и засорять свой профиль «продажными» постами.