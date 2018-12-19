"Умеет узнавать вопросы заранее": Иван Ургант жестко высмеял Друзя, не пришедшего в эфир

В эфире шоу «Вечерний Ургант» был жестко высмеян Александр Друзь. Программа вышла в эфир 15 февраля, там видно, ка Иван Ургант в очередной раз, заливаясь соловьем, шутит над скандалом вокруг магистра игры «Что? Где? Когда?». Ведущий «Вечернего Урганта» начал шутить по поводу того, почему именно Александр Друзь не пришел на его программу.

По его словам, магистр «каким-то образом узнал ответы на все вопросы», которые Иван Ургант собирался ему задать, намекая на умение "обо всем узнавать заранее". Среди прочих вопросов были и такие как «Любимое блюдо?», «Почему в черном ящике дырочка?». Поэтому Друзь предпочел не присутствовать на передаче.

Стоит напомнить о том, что в феврале редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сделал заявление, согласно которому Александр Друзь пытался его подкупить. По словам редактора, в ноябре прошлого года магистр игры «Что? Где? Когда?» предложил сделку: он получает заранее вопросы, а затем делится выигрышем. После их «несостоявшегося договора» Бер предложил дисквалифицировать Александра Друзя. Правда, сам магистр отрицает данный факт, считая, что на него попросту наговаривают, а его коллеги отказываются комментировать произошедшее.

Также стоит отметить тот факт, что «стихоплет» Сергей Шнуров начал рассуждать о конфликте между Друзе и Бером и написал небольшое стихотворение. Творение Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Музыкант обвинил участников конфликта в том, что они пытаются «на всем сделать бабосы», а также посмеялся над тем, что Бер, устроив «подставу» Друзю, навредил не только сопернику, но и себе. Ведь теперь от участия в передачах отстранены оба.