«Сдохнуть о скуки и одиночества»: после скандала с Яной Шевцовой рэпер Гуф стал изгоем – фанаты

Скандальная участница «Дом-2», которая заявляла о беременности от Гуфа, успешно прославилась и даже попала на другие телешоу. А вот рэпер, который был «жертвой» в данной ситуации, теперь не может похвастаться популярностью.

Яна Шевцова – девушка, которая «ворвалась» в мир шоу-бизнеса, заявив об отношениях с рэпером Гуфом. Она приняла участие в «Дом-2», а также заметно «пропиарилась» на слухах о романе с музыкантом. Сам Гуф неоднократно отрицал слова о беременности Шевцовой. Также он говорил, что ее «подложили» под него. После скандала с Яной Шевцовой Гуф расстался с Кети Топурией, но взаимосвязь этих двух событий рэпер упорно отрицает.

Не так давно Яна Шевцова отправилась на шоу, где ее слова о беременности от Гуфа были опровергнуты на детекторе лжи. До этого она постоянно спекулировала именем рэпера на шоу «Дом-2». Сам Гуф относится к ситуации практически равнодушно. Он изредка отпускает едкие комментарии в адрес Шевцовой, но на шоу ходить отказывается.

Несколько часов назад Гуф публиковал в Stories своего Instagram видео, которые он записал в пробках. Рэпер направлялся в аэропорт, чтобы лететь в Северодвинск на концерт. В пробках Гуф слушал грустные песни и снимал дорогу. Затем он опубликовал пост, в котором поблагодарил фанатов, которые не дали ему «сдохнуть от скуки и одиночества». Эта публикация была удалена, но Гуф опубликовал новый снимок. По словам рэпера, свой пост он удалил случайно.

Фанаты считают, что рэпер специально удалил свой пост, так как пожалел о чрезмерной откровенности с подписчиками. По мнению комментаторов, после скандала с Яной Шевцовой Гуф стал изгоем. Якобы, у рэпера заметно упала популярность, а даже преданные фанаты стали обвинять музыканта в несерьезности из-за связи с юной девушкой.

Пользователи советуют Гуфу оставаться в стороне и не идти на поводу у Шевцовой, которая упорно провоцирует на его на «взаимный пиар». Фанаты считают, что рэперу стоит «залечь на дно» и не пытаться оправдываться, так как это лишь усугубит и без того плачевную ситуацию.