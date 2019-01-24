Довела до мужика: Виторган совершил гей-признание после «измены» Собчак

Известная российская телеведущая и бывшая политическая деятельница оппозиции Ксения Собчак хладнокровно прокомментировала гей-признание своего бывшего мужа Максима Виторгана, уложившись всего в два слова: «Довела мужика».

Комментируя новую фотографию в Instagram-аккаунте Павла Деревянко, известный актёр и бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган написал: «Паш, я сдаюсь! Всё, я гей!». Данное шутливое заявление наделало много шуму в социальных сетях: практически сразу же множество комментаторов стали указывать на проблемы в личной жизни Виторгана, связанные с его разводом с Собчак. Кто-то даже предполагал, что скрываемая раннее гомосексуальность Максима Виторгана стала подлинной причиной его развода с Ксенией Собчак.

Сама Собчак, привыкшая чувствовать себя более успешной, чем её окружение, и ставящая себя в центр Вселенной, ограничилась кратким, едким и холодным комментарием к данной новости. Не будучи лишённой определённой степени самоиронии, она ограничилась словами «Довела мужика». Высмеивая ситуацию, Ксения Собчак, видимо, стремилась лишний раз продемонстрировать то, насколько ей безразличны все новости, связанные с Максимом Виторганом.

Неожиданное гей-признание Максима Виторгана, взбудоражившее социальные сети, было, скорее всего, обыкновенной, пусть и пошлой шуткой. Однако, флёр скандалов, тянущийся за Виторганом, в связи с его прошлым браком, постоянно приковывает и будет приковывать внимание к любым новостям о нём. Поэтому перевозбуждение интернет-пользователей, в связи с новостью о признании Виторгана, превосходит его собственное при виде новой фотографии актёра Деревянко.

В начале XXI века совремённым звёздам эстрады и шоу-бизнеса непросто скрыть свою личную жизнь от чужих глаз, больше того – всё чаще и чаще личная жизнь становится частью образа того или иного артиста, используется для его продвижения. Так что даже неловкая шутка может превратиться в скандальную, долгоиграющую новость.