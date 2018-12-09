Евгения Брик показала подросшую дочь Зою

В ответ поклонники семьи рассказали о своем удивлении тому, что увидели кого-то, кто еще прекраснее, чем знаменитая актриса - ее наследницу.

Евгения Брик известна по многим ролям в отечественном кинематографе. Например, многие зрители помнят ее по участию в съемках в фильмах "Матрёшки", "Северное сияние", "Белое платье", а также сериалах "Мужчины не плачут", "Адаптация" и т.д. Актриса замужем за коллегой Валерием Тодоровским, вместе они воспитывают общую дочь Зою.

Накануне телезвезда опубликовала в личном Instagram-аккаунте серию снимков из фотосессии, на которой она запечатлена вместе с подросшей наследницей. Как девочка, так и мама выглядят на них очень красивыми - они наряжены в вечерние платья, подкрашены. Волосы Брик аккуратно собраны на затылке, а ее дочь позирует с накрученными локонами.

Поклонники не могли понять, как девочка могла так быстро повзрослеть и стать такой красавицей. "Как же вы красивы и прекрасны!!!)))", "Бомбические!", "Вы такая красивая ! Природная красота в «Садовом кольце»,в «Долгом пути домой», жду ещё таких сериальчиков! С вами в ролях", "Мда, оказывается, можно быть красивее Евгении БРИК))" (орф. и пункт. авторов сохранены), - написали они в комментариях к посту.