Дану Борисову избила родная дочь

Сегодня, 10:17 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на агрессивное поведение своей родной дочери Полины.

 Популярная ведущая и мама подростка Дана Борисова, пострадала от действий дочери Полины. Девочка, с которой Дана только недавно сумела наладить отношения, сильно ударила мать. По словам Борисовой, Полина вложила в удар всю злость. Психологи объяснили это сложным поведением подростка, а пользователи посчитали, что в этом виновато воспитание отца.

«Полина ударила меня ногой прямо в грудь. Удар был настолько сильный, что у меня подкосились ноги, и замерло дыхание», - рассказала Дана Борисова. Ведущая отметила, что поведение дочери значительно ухудшилось. Разговаривать с ней стало трудно, а любые замечания в свой адрес девочка активно оспаривает. Такую агрессию специалисты считают нормальной в переходном возрасте, но вот физическое воздействие на родителей, удары, вызывают опасения. Причиной того, что Полина ударила мать, стали воспитательные меры. Борисова наказала дочь за провинность, лишив ее соцсетей и карманных денег. За это дочь ударила мать с такой силой, что Дане пришлось обратиться за помощью врачей.

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Автор - Антон Словацкий
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