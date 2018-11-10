«Льстит, а на свадьбу не позвала»: Навка наигранно осыпает комплиментами тренера Тарасову – фанаты

Известная фигуристка и жена пресс-секретаря президента России поздравила Татьяну Тарасову с Днем Рождения. Татьяна Навка одарила тренера массой комплиментов, но ее слова показались фанатам неискренними.

Татьяна Навка показала в своем Instagram снимок с Татьяной Тарасовой. Фигуристка назвала тренера любимой, неподражаемой, справедливой, выдающейся и замечательной. По словам Татьяны Навки, Тарасова обладает точной интуицией и тонко чувствует потенциал.

Жена Дмитрия Пескова также назвала Тарасову «великой» и пожелала ей долгих лет здоровья. «Люблю вас очень», - написала Татьяна Навка. Пользователи сразу же стали писать фигуристке о том, что та наигранно осыпает комплиментами Тарасову.

По словам комментаторов, Татьяна Навка «льстит» женщине-тренеру, а на свою свадьбу она ее не позвала. Фанаты утверждают, что фигуристка не приглашала Тарасову на торжество по случаю своего бракосочетания. Якобы, Навка неискренне «спела оды» тренеру.

Нашлись и те комментаторы, которые похвалили Навку за теплые слова в адрес Тарасовой. По словам таких пользователей, даже если фигуристка может и не любить тренера, то она все равно поступает вежливо и правильно, поздравляя ее с Днем Рождения.