"Неплохо": Яна Троянова провела свой 46 день рождения на Филиппинах вместе с устрицами и жареным поросенком

Свой 46-ой день рождения, который был 12 февраля, российская актриса Яна Троянова решила отметить на Филиппинах. Такое решение связано с тем, что в тех краях проходят съемки шоу «Последний герой».

Накануне актриса пообещала, что в этот важный день выйдет на связь для того, чтобы пообщаться с поклонниками и друзьями и принять от них поздравления. Интересно, что 12 февраля островные племена устроили ведущей проекта и ее мужу Василию Сигареву шумную вечеринку. Яна Троянова была безмерно восхищена происходящим.

Также стоит отметить тот факт, что для нее к столу подали рыбу, устриц, лангуста и даже жареного поросенка. Однако, российская знаменитость призналась в том, что до безумия скучает по таким блюдам русской кухни как борщи и пельмени. В подарок на свой день рождения Яна Троянова получила оригинальный торт, который был приготовлен поварами-филиппинцами специально для 46 дня рождения актрисы. Правда, чем же так оригинален этот торт пока неясно, но поклонники с нетерпением ждут фотоотчет в социальных сетях.

Известно, что женщина стала ведущей обновленного шоу «Последний герой». Оно действительно возвращается в Россию, но в несколько необычном формате, теперь главным слоганом станет фраза «Остаться людьми», для участников будет важно не превратиться в дикарей за все время, проведенное на острове. Правда, имена участников пока что не разглашаются.