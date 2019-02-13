Живая: нашлась участница «Холостяка» Роза Герц, пропавшая после отдыха в Дубае

Анастасия Матренина пропала 30 января, тогда она в последний раз общалась с родными, находясь в самолете, который вылетал из Дубая в Москву. Девушка, больше известная как Роза Герц, принимала участие в шоу «Холостяк» в Егором Кридом.

Несколько часов назад подруги Розы Герц забили тревогу. Они стали активно писать в Instagram о пропаже девушки. По данным, 30 января девушка прилетела в Москву из Дубая. Еще в самолете она записала Stories в свой Instagram. На видео Роза Герц недвусмысленно намекала, что ее ждет встреча с каким-то важным человеком. После этого Анастасия Матренина пропала, с ней не могли связаться в социальных сетях, на звонки и сообщения она также не отвечала.

Теперь же стало известно, что участница «Холостяка», пропавшая после отдыха в Дубае, нашлась. Об этом в Instagram стали сообщать ее подруги. «Живая», - написали они. По данным, Роза Герц нашлась в больнице. Что с ней случилось и почему она оказалась в медицинском учреждении – пока что не известно.

Роза Герц известна как певица, модель и участница «Холостяка». Анастасия Матренина принимала участия в рекламе купальников и даже записала несколько песен. Теперь пользователи Сети ждут новой информации о том, связана ли встреча девушки с таинственным человеком с ее пропажей. Пока что деталей и подробностей подруги Розы Герц не сообщают, а Ксения Бурда, которая также рассказала о пропаже модели у себя в Instagram, свой пост удалила.