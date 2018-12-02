Ребенок Меган Маркл будет расти отдельно от детей Кейт Миддлтон - СМИ

У будущего члена королевской семьи, который родится уже весной, будет больше свободы в выборе жизненного пути. Однако вместе с этим уменьшатся и его шансы на получение короны.

СМИ сообщают, что ребенок Меган Маркл будет расти и воспитываться отдельно от детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В данный момент принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта стоят первыми в очереди, кто займет трон после отца. Для ребенка Меган Маркл может быть уготовлена совершенно другая судьба.

Герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл – ждут пополнение уже этой весной. Однако сын или дочь герцогов будет расти на территории виндзорского поместья Фрогмор-хаус, а не в Кенсингтонском дворце, как дети Кейт Миддлтон. Именно во Фрогмор-хаус планируют перебраться Мега Маркл и принц Гарри. СМИ сообщают, что причиной тому является нежелание принца Гарри подставлять свое дитя под пристальное внимание прессы с самого его детства.

СМИ в лице журнала ОК! и портала Cheat Sheet передают, что ребенок Меган Маркл, конечно, соберет вокруг себя большое количество внимания со стороны общественности. Герцог и герцогиня планируют оградить от этого своего ребенка настолько, насколько это будет возможно.

Королевские обязанности в виде поездок за границу и приемов во дворце останутся за ребенком Меган Маркл. Однако у него будет шанс заняться карьерой, чем не могут похвастаться его кузены – дети Кейт Миддлтон. С другой стороны, остается неизвестным, будет ли ребенок Меган Маркл при всех этих привилегиях иметь право на корону.

Меган Маркл на днях отличилась заботой о служащих. Стало известно, что во время холодов герцогиня раздает караульным Кенсингтонского дворца обогреватели для рук.

Конфликтами в королевской семье обеспокоен актер Джордж Клуни, о чем он рассказал ранее. Он сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой и выразил обеспокоенность в отношении дальнейшей судьбы герцогини.