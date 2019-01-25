Возможен личный конфликт: Константин Эрнст высказался о скандале с Друзем и Бером из-за подкупа на шоу

По мнению гендиректора «Первого канала», между главредом программы «Что? Где? Когда?» Ильей Беро и знатоком Александром Друзем могла возникнуть ссора, которую они решили публично обсудить, путем скандала на фоне шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Константин Эрнст считает, что ситуация со скандалом является непростой и требует разбирательств. Константин Эрнст высказался о скандале с Друзем и Бером, который возник из-за подкупа на шоу. Якобы, знаток и известный участник шоу «Что? Где? Когда?» Александр Друзь обратился к главреду «Кто хочет стать миллионером?» с предложением. По словам Ильи Бера, Друзь предложил ему устроить махинацию на шоу с «вопросами на миллион». За это знаток предлагал поделить деньги, полученные за выигрыш.

Согласно утверждениям Константина Эрнста, ситуация со скандалом о возможном подкупе очень сложная. В данном инциденты затронуты интересы сразу двух программ и двух разных производителей. Телекомпания «Игра-ТВ» занимается съемками «Что? Где? Когда», а «Красный квадрат» снимает «Кто хочет стать миллионером?».

Эрнст уверен, что в скандале возможен личный конфликт. По словам гендиректора «Первого канала» Друзь и Бер могли поссориться, после чего выяснение их отношений коснулось сразу двух известных телепрограмм. Константин Эрнст уверяет, что сейчас он и другие специалисты разбираются в случившемся.

Эрнст также рассказал, что на шоу «Кто хочет стать миллионером?» не хотят приходить многие звезды именно потому, что в программе нет заранее готового списка ответов для гостей. Знаменитости не один раз просили дать им ответы, но руководство передачи всегда им отказывало.