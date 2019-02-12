Алена Рапунцель выписалась с сыном из роддома

Звезда телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель вчера выписалась с новорожденным сыном из роддома. Встречали молодую маму родные, друзья, а также новоиспеченный отец Илья Яббаров, который специально прилетел с Сейшельских островов.

Алена Савкина, более известная как Алена Рапунцель, пришла на скандальную телестройку след за своей сестрой Ольгой и сумела заработать репутацию спокойной и рассудительной девушки. Младшая Рапунцель в прошлом году недолго строила отношения с Ильей Яббаровым, забеременела от него, однако позже пара рассталась. Молодой человек на глазах у своей экс-возлюбленной начал крутить роман с Маргаритой Ларченко, а будущая мама наблюдала за этим со стороны и иногда вступала в перепалки с Ильей, который то отказывался от ребенка, то утверждал, что будет помогать Алене с сыном. Практически перед самым сроком родов Яббаров и Ларченко улетели на Сейшелы, и многие сомневались, что мужчина будет забирать своего сына из роддома.

И вот, 7 февраля мальчик весом 4056 грамм и ростом 58 сантиметров появился на свет в одном из столичных клиник. Молодая мама периодически делилась со своими подписчиками в Instagram своим счастьем и благодарила всех за поздравления.

Проведя в больнице почти неделю, накануне Алена выписалась из родильного дома, и на выписке кроме Ильи Ябарова также присутствовали мама Савкиной Ольга Владимировна и Ольга Рапунцель с дочерь Василисой.

Очевидно, что рождение сына кардинально повлияло на поведение Ильи Яббарова. Он расстался с Маргаритой Ларченко и вернулся в Москву, чтобы быть рядом с экс-возлюбленной и новорожденным наследником и в будущем принимать активное участие в его воспитании, ведь, по словам участника телепроекта, малышу нужны «мама и папа». Однако ходят упорные слухи, что это Ларченко бросила Яббарова, потому что не смогла смириться с тем, что у Ильи родился ребенок от другой женщины. Кроме того, ей было очень сложно справиться с негативом, обрушившимся на нее в Сети. Девушку называли «разлучницей» и обвиняли в том, что именно из-за нее Илья и беременная Алена не смогли быть опять вместе.

К слову, в Сети появилась информация, что сестра Алены Ольга проболталась Татьяне Владимировне, что племянника назвали Кириллом, о чем женщина незамедлительно поспешила сообщить всему миру в прямом эфире в Instagram. Подчеркнем, что данная информация может являться фейковой, так как маму Марины Африкантовой Татьяну Владимировну неоднократно ловили на ложных сообщениях. Поэтому стоит подождать официальной информации от мамы малыша.

Напомним, что ранее в эфирах Илья Яббаров заявлял, что хочет назвать сына Владимиром, однако Алена говорила, что сама примет решение. Пошла ли девушка навстречу раскаявшемуся мужчине или все-таки сделала по своему - узнаем совсем скоро.