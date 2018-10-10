"Прощайте, нарушения!": Лолита бросила вредные привычки и начала новую жизнь

Известная певица рассказала, что теперь не может позволить себе даже небольшие отклонения от правильного режима дня и здорового образа жизни, поскольку это моментально сказывается на ее здоровье. Поэтому Милявская заявила, что начинает новую жизнь.

Артистка выяснила, что давление снова не дает ей покоя. Она призналась, что неделю назад посидела вместе с Игорем Гуляевым за придумыванием концертных костюмов. Помимо самого модного дизайнера, компанию Лолите составил коньячок. Однако, по ее словам, очень зря.

Милявской пришлось прибегнуть к помощи пиявок для нормализации состояния: «Теперь снова рабочая лошадка». Оказалось, что данный способ проверенный, Лолита применяет его не впервые. Тем не менее, певицы отметила, что больше не может посидеть с друзьями, немножко нарушив режим. Так что она решила кардинально все изменить и начать новую жизнь. Артистка заявила, что теперь основательно займется собой: Займусь нехитрым спортом, договорилась с мужем!)»

Кроме того, певица бросила все вредные привычки – пить, курить и даже редко выпивать: «Прощайте, нарушения!» Единственной вредной привычкой, которая осталась у Лолиты, это мат, но с ним женщина, как она сама отмечает, расставаться даже не собирается. Поклонники оценили смелое решение звезды. «Лолита, правильный выбор, пиявки！Они и кровь разжижают и много другой пользы», «Ну красотка !!!И меня прижало давление, тоже курить бросила!!», «Да, умница! Правильный выбор! Ты нужна нам!» - радостно комментируют подписчики.

Напомним, ранее стало известно, что фанаты Милявской не очень любят творчество Киркорова. Многие отметили, что к самому певцу никаких претензий не имеют. Однако именно в творческой сфере некоторые отметили спад.