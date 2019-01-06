"ЧебуСашка - это круто": фанаты Рудковской восхищены новым прозвищем ее сына

Музыкальный продюсер и ее супруг раньше называли своего сына Гном Гномычем. Однако на днях Яна опубликовала ролик, из-за которого теперь к мальчику прилипнет другое прозвище.

Рудковская показала своим фанатам, как ее сын Александр исполняет различные пируэты на льду. Поклонников восхитило не только мастерство столь юного спортсмена, но и также новое прозвище, которым Яна назвала сына. Она указала: «ЧебуСашка сегодня летит в Японию на самое интересное телевизионное шоу! Увидимся в Токио завтра».

Подписчики продюсера очень любят, когда ее посты посвящены Гном Гномычу. Но в этот раз публикация за очень короткое время набрала огромное количество комментариев и лайков. «Очень милый чебурашка», «Чудо-парень. Так кататься в его маленькие годы. Родители молодцы», «Господи, какой же Санька классный!!! Наш чемпион!» - пишут фанаты.

Многие предположили, что он пойдет по стопам отца Евгения Плющенко и обязательно станет отличным спортсменом, который будет с гордостью представлять Россию на всех международных соревнованиях по фигурному катанию. Поклонники не забыли также похвалить и Яну, указав, что она замечательная мать, а все ее труды точно оправдаются в будущем. Подписчики восхищены костюмом чебурашки мальчика. Рудковская уже ранее писала о том, что намерена отправиться в страну восходящего солнца, но только сейчас раскрыла настоящую цель визита.