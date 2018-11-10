"Муж вернулся ко мне": Любовь Успенская рассказала, что развода не будет

Прошлый год выдался для артистки тяжелым: дочь попала в беду, Успенская потеряла бизнес, расставание с мужем. Однако сейчас всё начало налаживаться, главным образом, в сфере личной жизни.

Ходили слухи, что Любовь находится на грани развода. Женщина даже расставалась с супругом. Александр уезжал в США и якобы решил все окончательно – закончить отношения с Успенской. Как рассказала Успенская, она была не согласна на такое развитие событий, однако, ехать в Штаты тоже не собиралась.

Оказалось, все дело было в приоритетах. По словам артистки, ее супруг имел разные виды бизнеса в США и решил полностью сосредоточиться на них. Из-за этого в отношениях пары возникли серьезные проблемы. В какой-то момент Александр даже предложил развестись. Однако Любовь призналась, что сейчас все разногласия остались в прошлом. «Муж вернулся ко мне», - рассказывает счастливая артистка. Она объяснила, что никогда не зацикливалась на спутнике жизни, поскольку самое важное в жизни для женщины – музыка. А потому, если встанет выбор, она всегда выберет творчество. Однако все же Любовь смогла убедить мужа вернуться к ней, поэтому развода не будет. Тем не менее, бизнеса в США в супруга больше нет.

Помимо этого, она рассказала о дочери, которая осенью упада с велосипеда и сломала челюсть, а также лишилась пяти зубов. Сейчас она идет на поправку в клинике за границей. Как отмечает Успенская, даже 10 миллионов на лечение – это копейки, потому что ради здоровья ребенка сделаешь всё, что угодно: «Знаете, если бы мне надо было душу продать, чтобы дочь стала здоровой, такой, как до аварии, я бы, не задумываясь, это сделала».