Трусость во всех мужчинах от природы: Елена Яковлева рассказала, что думает о мужской натуре

Известная актриса рассказала о своих работах в кино, а также заявила, что считает Дмитрия Нагиева не мачо, а простым русским мужиком. Более того, она отметила, что все представители мужского пола трусоваты.

Елена Яковлева известна зрителям и любима ими по множеству знаменитых фильмов и сериалов, среди которых «Каменская», «Интердевочка», «Экипаж» и другие. Не так давно актриса приняла участие в съемках картины «Елки. Последние» вместе с известным телеведущим Дмитрием Нагиевым.

Женщина призналась, что ее коллега по съемочной площадке исполнял нетипичную для своего амплуа роль. Его герой не может объясниться возлюбленной в своих чувствах, поскольку считает, что не достоин ее. Яковлева отметила, что Нагиев несмотря на то, что он поддерживает образ мачо на многих телевизионных проектах, способен перевоплотиться в кинематографе в кого-то совершенно противоположного. Это, по ее мнению, действительно талант.

Кроме того, Елена полагает, что образ мачо, если и впрямь присутствует в Дмитрии, то сидит очень глубоко. На деле, считает она, Нагиев – типичный русский мужик. Кроме того, Яковлева уверена, что всем мужчинам присуща трусость. По ее мнению, она от природы заложена в их характере. Такова мужская натура. Однако актриса отмечает, что, если бы не было трусости, мужчины не были бы способны на подвиги, поскольку именно эта черта характера позволяет им избавляться от большинства страхов, поскольку толкает на свершения.