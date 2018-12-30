Иван Ургант поработал дворником в родном городе

Популярный телеведущий, вооружившись ледорубом, боролся с наледью у Мариинского театра.

Известный российский актер и телеведущий Иван Ургант показал свои навыки в профессии дворника. Шоумен выложил в свой Instagram видеоролик, на котором он очищает тротуар у Мариинского театра от ледяной корки. Многие подписчики отметили, что Ивану следовало бы нарастить темп, а то «процесс может затянуться до утра».

Видео с работающим над благоустройством Санкт-Петербурга Иваном Ургантом посмотрели уже полтора миллиона человек. Телеведущий сопроводил ролик иронической переделкой песни группы «Секрет». В его версии, актриса Нина Ургант идет в магазин, пробираясь сквозь непроходимые сугробы и наледь на питерских улицах. «Я оглянулся посмотреть, не поскользнулась ли она, чтоб посмотреть, не поскользнулся ли я», - написал Иван Ургант. Многие фолловеры предложили Ивану запустить такой челендж, ведь это принесет пользу многим российским городам.