Ольга Бузова заявила о серьезных проблемах со здоровьем
Певица и телеведущая Ольга Бузова предыдущие несколько лет работала на износ, уделяя отдыху очень мало времени. В итоге организм трудолюбивой звезды дал сбой, и у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.
Рабочий график 33-летней Ольги Бузовой вряд ли можно назвать «лайт» и упрекнуть певицу в том, что она бездельничает. Бесконечные, концерты, перелеты, съемки и, видимо, недостаточное внимание к своему здоровью привели к тому, что Ольга слегла дома, и теперь ее окружают не многочисленные поклонники, а целый штат врачей, который борется за ее здоровье.
Как поделилась Бузова в Instagram, она уже три дня по строгому предписанию врачей не выходит из дома и медики не допускают никаких «но», так как они уже в курсе, что теледива может сбежать на работу. Кроме того, звезда рассказала, что и у нее «постельный и голосовой режим» и она постоянно находится под наблюдением врачей, и у нее в жизни теперь присутствуют «постоянные процедуры и прием лекарств». Ольга сетует, что ее организм дал сбой в самый неподходящий момент, однако не теряет оптимизма и уверена, что она «сильная» и справится со всем. Кроме Бузова, выразила благодарность своим друзьям и родным, которые заботятся о ней и благодаря которым у нее дома буквально «фруктово-ягодный рай».
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Доброго вечера, мои хорошие 🐰 Вот уже три дня я дома, у меня постельный и голосовой режим ( говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и приём лекарств 😔🤒🤧 Врачи строго настрого запретили мне выходить из дома ... и никаких «но» ! Они уже знают, что я могу сбежать на работу 🙄🤫 Но сейчас уже не до шуток, всё очень серьёзно, мой организм сейчас очень слабый...дал сбой в самый неподходящий момент 😿😿😿 Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное ещё поднять иммунитет 🙏🏻 Я сильная, и я справлюсь со всем 💪🏻😊 Спасибо всем моим друзьям и близким, что Вы так заботитесь обо мне, спасибо за Ваше внимание, у меня дома просто фруктово-ягодный рай 🍓🍒🍍🍏🥝 и ещё цветочки 💐🌹🌷 Ааааа и мишка новенький🙃🐻 Люблю Вас❤😘 Мои хорошие, скажу банальную фразу, но это истина! Самое главное - это здоровье! Берегите себя! 🙏🏻 Когда мы хорошо себя чувствуем и не болеем, то можем всё! ☝🏻Надеюсь завтра мне станет уже лучше, и я смогу хотя бы провести одно шоу 🎥 Не вешаем нос👃Согласитесь, я даже болею красиво 👸🏻 👸🏼 Каждый день-новые пижамки и мои незаменимые ушки Понки 🐹 Ну расскажите мне, кто чем занят ? Какие новости ? 😊🙃
Подписчики Бузовой душевно отреагировали на такой пост своего кумира и пожелали ей скорейшего выздоровления и в будущем более внимательно относиться к своему здоровью и постараться отодвинуть работу на второй план.
Напомним, что у Ольги не так много времени на лечение, ведь уже 15 февраля у нее должен состояться концерт в Сыктывкаре, где местный шоумен Константин Басков хочет сделать певице предложение руки и сердца прямом во время ее концерта. Пока предложение существует только в Сети - видеообращение с просьбой к Ольге Бузовой стать его женой пока еще холостой Басков на днях опубликовал на своей странице ВКонтакте.