Ольга Бузова заявила о серьезных проблемах со здоровьем

View this post on Instagram

Доброго вечера, мои хорошие 🐰 Вот уже три дня я дома, у меня постельный и голосовой режим ( говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и приём лекарств 😔🤒🤧 Врачи строго настрого запретили мне выходить из дома ... и никаких «но» ! Они уже знают, что я могу сбежать на работу 🙄🤫 Но сейчас уже не до шуток, всё очень серьёзно, мой организм сейчас очень слабый...дал сбой в самый неподходящий момент 😿😿😿 Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное ещё поднять иммунитет 🙏🏻 Я сильная, и я справлюсь со всем 💪🏻😊 Спасибо всем моим друзьям и близким, что Вы так заботитесь обо мне, спасибо за Ваше внимание, у меня дома просто фруктово-ягодный рай 🍓🍒🍍🍏🥝 и ещё цветочки 💐🌹🌷 Ааааа и мишка новенький🙃🐻 Люблю Вас❤😘 Мои хорошие, скажу банальную фразу, но это истина! Самое главное - это здоровье! Берегите себя! 🙏🏻 Когда мы хорошо себя чувствуем и не болеем, то можем всё! ☝🏻Надеюсь завтра мне станет уже лучше, и я смогу хотя бы провести одно шоу 🎥 Не вешаем нос👃Согласитесь, я даже болею красиво 👸🏻 👸🏼 Каждый день-новые пижамки и мои незаменимые ушки Понки 🐹 Ну расскажите мне, кто чем занят ? Какие новости ? 😊🙃