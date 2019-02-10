Ольга Бузова заявила о серьезных проблемах со здоровьем

Певица и телеведущая Ольга Бузова предыдущие несколько лет работала на износ, уделяя отдыху очень мало времени. В итоге организм трудолюбивой звезды дал сбой, и у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

Рабочий график 33-летней Ольги Бузовой вряд ли можно назвать «лайт» и упрекнуть певицу в том, что она бездельничает. Бесконечные, концерты, перелеты, съемки и, видимо, недостаточное внимание к своему здоровью привели к тому, что Ольга слегла дома, и теперь ее окружают не многочисленные поклонники, а целый штат врачей, который борется за ее здоровье.

Как поделилась Бузова в Instagram, она уже три дня по строгому предписанию врачей не выходит из дома и медики не допускают никаких «но», так как они уже в курсе, что теледива может сбежать на работу. Кроме того, звезда рассказала, что и у нее «постельный и голосовой режим» и она постоянно находится под наблюдением врачей, и у нее в жизни теперь присутствуют «постоянные процедуры и прием лекарств». Ольга сетует, что ее организм дал сбой в самый неподходящий момент, однако не теряет оптимизма и уверена, что она «сильная» и справится со всем. Кроме Бузова, выразила благодарность своим друзьям и родным, которые заботятся о ней и благодаря которым у нее дома буквально «фруктово-ягодный рай».

Подписчики Бузовой душевно отреагировали на такой пост своего кумира и пожелали ей скорейшего выздоровления и в будущем более внимательно относиться к своему здоровью и постараться отодвинуть работу на второй план.

Напомним, что у Ольги не так много времени на лечение, ведь уже 15 февраля у нее должен состояться концерт в Сыктывкаре, где местный шоумен Константин Басков хочет сделать певице предложение руки и сердца прямом во время ее концерта. Пока предложение существует только в Сети - видеообращение с просьбой к Ольге Бузовой стать его женой пока еще холостой Басков на днях опубликовал на своей странице ВКонтакте.