"Произведет фурор!": Алсу уверена в успехе Лазарева на "Евровидении-2019"

Певица опубликовала в своем профиле Instagram пост, где выразила поддержку Сергею Лазареву. По ее мнению, выступление артиста во второй раз окажется не менее удачным. Однако не все фанаты Алсу с ней согласны.

Известно, что сама артистка также принимала участие в знаменитом международном вокальном конкурсе в 2000 году. Тогда девушка заняла второе место. Сергей Лазарев не будет дебютировать на сцене «Евровидения», подобный опыт уже имеется в копилке певца. В 2016 году он занял почетное третье место. В этом году от Лазарева все ждут повторения успеха Билана, который смог одержать победу, когда поехал на конкурс второй раз. Под совместным фото с Сергеем Алсу указала: «Сергей Лазарев вновь будет представлять Россию на «Евровидинии-2019». Уверена, Серёжа произведёт фурор!»

Однако многим поклонникам Алсу не понравились ни ее поддержка в адрес Сергея, ни выбор исполнителя для конкурса. По их мнению, стране нужна новая кровь, в том числе, на международных соревнованиях, иначе все смотрится, как день сурка, и создается ощущение, будто в России больше нет талантливых артистов, которые смогли бы достойно представить страну. Именно поэтому, как указали многие подписчики, стоило отправить на «Евровидение-2019» Ольгу Бузову. «Похоже у нас с певцами проблема, по второму кругу пошли», «Всегда думала, что «Евровидение» - это конкурс молодых (не имеется ввиду возраст) исполнителей, который откроет им двери в будущее», - комментируют фанаты. Тем не менее, нашлись и более оптимистичные взгляды: «Победа будет наша», «Как Билан, со второй попытки», «Да, он может».