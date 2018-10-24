«Вызывают рвотный рефлекс»: бывшая подруга Цымбалюк-Романовской прокомментировала её отношения с Шаляпиным

Адвокат Элина Мазур вернулась на экраны после долгого молчания и решила пройтись по личной жизни бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой когда-то хорошо дружила. Мазур не верит, что между пианисткой и Прохором Шаляпиным существуют искренние чувства.

Сама пара рассказывала, что их встреча произошла случайно, однако на деле всё обстоит иначе. Цымбалюк-Романовская и Шаляпин познакомились за кулисами шоу Дмитрия Шепелёва, когда она решала проблемы прошлого, а он проверял «невесту» на полиграфе. Мазур считает, что никакой любви между ними нет. Она прошлась не только по внешним данным пианистки, но и оскорбила её как человека, сравнив с фекалиями. А вот Шаляпин по её мнению «альфонс и содержанец». «Пара эта, грубо говоря, вызывает рвотный рефлекс, потому что называется это одним словом «альфонсизм», что с его стороны, что с её», - заявила адвокат.

Мазур не сомневается, что свадьбу они всё же сыграют, однако потом со скандалом разведутся. «А мы, вся страна, опять валидол будем пить на ночь», - подытожила она. Счастливый конец этой истории Мазур боится даже представить. А вот бывшая невеста Прохора Анна Калашникова считает, что Виталина идеально подходит для него, поскольку он терпеть не может, когда рядом с ним находится кто-то более успешный и красивый.

Тем не менее, Шаляпин уже отвёз Цымбалюк-Романовскую к родителям, кроме того, ходят слухи, что пианистка находится в положении. При этом сам Прохор заявлял, что позовёт возлюбленную замуж как только узнает, что она беременна. Шоумен также мечтает о том, что однажды сможет подарить возлюбленной дом в Беверли Хиллз.