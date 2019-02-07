Настя Ивлеева разделать ради промо-ролика нового сериала

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева решила попробовать свои силы в кинематографе, снявшись в сериале "Туристическая полиция". Однако еще до премьеры всех заинтриговал промо-ролик проекта, на котором Ивлеева позирует в нижнем белье.

После того, как завершился проект шоу о путешествиях "Орел и Решка.Перезагрузка", Настя Ивлеева не планирует пропадать с экранов, и вскоре мы ее увидим в новом юмористическом сериале о буднях туристической полиции в Сочи, в котором Настюшка-опасность сыграла главную роль. Ее коллегами по съемочной площадке стали Сергей Бурунов и Михаил Башкатов.

На рекламном ролике сериала Ивлеева сначала позирует в нижнем кружевном белье, демонстрируя прекрасную фигуру, а потом надевает форму полицейского.

Напомним, что премьера "Туристической полиции" пройдет на телеканале "Пятница!" 25 февраля, и ранее Анастасия признались в Instagram, что она очень волнуется, но при этом ее "распирает" гордость, "разрывает на миллион ангелочков" и она надеется, что "все получится, пусть вам понравится и полюбится". "Я так счастлива!" - закончила Ивлеева свой эмоциональный пост.

Кроме того, на "Пятнице!" также стартует показ авторского проекта Насти Ивлеевой "AgentShow", которое изначально выходило только на YouTube, однако теперь его можно будет увидеть и на телевидении. "AgentShow" является аналогом "Вечернего Урганта", в каждом выпуске которого к Ивлеевой в студию приходят звезды, с которыми она общается, а позже предлагает им принять участие в забавных конкурсах. Гостями шоу уже успели стать Регина Тодоренко, Антон Птушкин, Сергей Лазарев, блогеры Андрей Борисов и Татарка, а также многие другие.