Слава важнее семьи: Отец Бузовой рискует остаться без внуков из-за амбиций дочери

Сегодня, 16:03 \\ Шоу-бизнес

Поклонники считают, что на самом деле Ольга Бузова не стремиться обзаводиться мужем и детьми.

Не так давно 33-летняя Ольга Бузова в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказывала телеведущему, что мечтает в будущем иметь заботливого мужа, от которого родит первенца. Певица даже уточнила, что хочет иметь дочь. Однако поклонники не верят в искренность и слова знаменитости, считая, что Бузова никогда не уйдет с Олимпа российского шоу-бизнеса и что слава для девушки гораздо важнее отношений и семьи.

Фанаты в Instagram заявили, что отец Бузовой рискует остаться без внуков из-за амбиций знаменитой дочери, а потому так и будет нянчиться с собаками ведущей «Дома-2». Однако поклонники считают, что все надежды остались на Бузову-младшую Анну, которая с женихом может подарить родителям долгожданного внука.

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Автор - Светлана Тарабан
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