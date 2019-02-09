Экс-участница «Холостяка» спела вместе с Валерием Меладзе

Сегодня, 13:42 \\ Шоу-бизнес

В минувшую субботу отвергнутая Егором Кридом участница шоу «Холостяк» Аида Уразбахина опубликовала в Instagram видео, на котором она на одной сцене с Валерием Меладзе поет песню «Океан и три реки».

После того, как для Дианы Уразбахиной из города Набережные Челны после скандала закончилось ее участие в шоу «Холостяк», где исполнитель Егор Крид пытался найти себе невесту, девушка перебралась в Москву, перевезла туда 3-летнего сына и зарабатывает на жизнь в качестве модели. Однако на днях стало известно, что Аида обладает и неплохими вокальными данными, что позволило ей петь на бэк-вокале Валерия Меладзе, который исполнял композицию «Океан и три реки».

Вокалистка разместила в своем Instagram видео с выступления, на котором она так увлеклась, что в один момент принялась петь одновременно с Меладзе. Певец «притормозил» певицу, сказав ей, что она «молодец» и попросил ее опустить микрофон. Однако Аида не расслышала просьбу и еще некоторое время продолжала петь, вскоре все же осознав свою ошибку и опустив микрофон.

- Веселитесь ребята, выходные, - так подписала видео Аида.

Несмотря на оплошность на сцене, подписчики звезды отметили вокальный талант девушки и выразили надежу, что Валерий Меладзе не забудет такую «зажигалочку» и посоветует своему брату Константину Меладзе взять ее новой солисткой в группу «ВиаГра».

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Автор - Анна Андреева
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