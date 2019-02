Александр Петров предложил хейтеру, назвавшему драму «Т-34» позором, встретиться лично

View this post on Instagram

Как это было...Три года назад!!! Документы из штаба)))) А сегодня мы празднуем наш успех!!! Спасибо всем кто был с нами!!! Спасибо всем кто смотрел и благодарил и тем кто критиковал! Мы старались от всего сердца!!! #фильмТ34 #этонашапобеда