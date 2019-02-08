Александр Петров предложил хейтеру, назвавшему драму «Т-34» позором, встретиться лично

Актер Александр Петров, сыгравший в военной драме «Т-34» главную роль, в Instagram отреагировал на нападки хейтера, утверждающего, что картина является «позором». Артист предложил на личной встрече обсудить, что конкретно недовольный подписчик подразумевает под своим комментарием.

Все началось с того, что актер Антон Богданов, который исполнил в драме «Т-34» роль танкиста-пулеметчика Демьяна Волчка, опубликовал в Instagram пост, в котором поблагодарил всю команду за совместную успешную работу и поделился несколькими кадрами с празднования окончания проката. Отметим, что почти за 1,5 месяца военная драма заработала в российских кинотеатрах 2,3 миллиарда рублей, что позволило ей стать самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа, уступив только «Движению вверх».

Множество подписчиков Богданова оставили восторженные комментарии о «Т-34», однако нашлись и хейтеры, которые назвали фильм режиссера Алексея Сидорова о дерзком победе советских танкистов ин немецкого плена «позором». Неожиданно для всех на оскорбительный комментарий отреагировал сам Александр Петров, который написал, что он готов лично встретиться и обсудить картину, добавив, что он не против оплатить билет для «кинокритика», если он из другого города.

Фанаты выступили на защиту понравившегося фильма и поддержали актера, предположив, что просто таким нестандартным образом поклонник привлекает к себе внимание и на самом деле просто хочет встретиться со знаменитым актером. Позже Петров пожелал всем мира в Сети и призвал забыть о хейтерах, дополнив комментарий нецензурным выражением.