"Нам до финала далеко!": Алибасов сравнил отношения с Шукшиной со сказкой

Музыкальный продюсер уверен, что их история с Лидией Николаевной будет иметь счастливую развязку. При этом он надеется, что "позитиве отношений" они с супругой поживут подольше.

Не секрет, что новость о женитьбе Бари Алибасова стала для многих шокирующей. В этом нет ничего удивительного, ведь и музыкальный продюсер, и его избранница Лидия Федосеева-Шукшина уже немолоды. Однако это не стало помехой. После регистрации брака молодожены отправились в Финляндию, а Лидия Николаевна продала свою квартиру в Петербурге.

Алибасов через некоторое время после свадьбы прокомментировал их отношения с Федосеевой-Шукшиной. Он сравнил брак со сказкой – настолько у супругов все хорошо. Более того, продюсер уверен, что они с Лидией Николаевной смогут сохранить несколько дольше этот счастливый период, который всегда следует после заключения брака, немного дольше, чем это обычно бывает. «Это похоже на сказку… Да, русские сказки — там всегда в финале такой позитивный конец. Я надеюсь, что нам до финала еще далеко!», - надеется Бари. Об этом он рассказал в эфире передачи «Звездный репортаж».

Кроме того, Алибасов прокомментировал и слухи, которые стали появляться в прессе после женитьбы. Продюсер объяснил, сначала их пригласили в ЗАГС как свидетелей, а чуть позже они и сами решили оформить отношения. Ранее в СМИ была информация о том, что Бари обманом привел Шукшину в ЗАГС, а она даже не подозревала, где расписалась. Однако, по словам Алибасова, это все глупости. Решение было полностью осознанным с обеих сторон.