Певец Махмуд победил на музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» в Италии

Исполнитель Махмуд стал триумфатором конкурса эстрадной песни «Сан-Ремо», который прошел в одноименном городе на берегу Лигурийского моря в 69-й раз. Эта победа дает право Махмуду представлять Италию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве.

Сын итальянки и египтянина, родившийся в Милане и выступавшей на сцене театра Ariston с композицией «Soldi» (Деньги) певец Махмуд стал победителем итальянского певческого конкурса «Сан-Ремо», результаты которого были объявлены этой ночью.

В композиции «Деньги» поп-исполнитель обращается от лица лирического героя, который ради денег оставил дом и родных, к отцу. Ранее в интервью Махмуд делился с журналистами, что для него «Деньги» - это очень личная история, и каждый раз, исполняя ее со сцены, он испытывает сильный выброс адреналина.

В финале «Сан-Ремо» итало-египетский певец смог обойти считавшихся безусловными фаворитами конкурса популярное трио Il Volo, которое уже становилось победителем в 2015 году, а также исполнителя Ultimo. Кроме того, громкое недовольство зала вызвало решение жюри присудить певице Лоредане Берте четвертое место, лишающее ее права бороться за победу. Отметим, что она является ветераном итальянской поп-сцены. По традиции, победитель «Сане-Ремо» едет представлять Италию на «Евровидении». Поэтому мы еще увидим Махмуда на сцене в мае в столице Израиля Тель-Авив.

Напомним, что ранее стало известно, что от России на «Евровидение-2019» уже второй раз поедет Сергей Лазарев. Первый раз певец принял участие в конкурсе в 2016 году, и с композицией «You Are the Only One», которая сопровождалась фантастическим лазерным шоу, занял третье место по решению жюри и победил по результатам зрительского голосования.