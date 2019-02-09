«Голос молодежи»: Жириновский прокомментировал смерть рэпера Децла

Как утверждает лидер ЛДПР, Алексей Толмацкий был талантливым человеком, которому удалось оставить после себя заметный след. Именно от музыканта, утверждает Владимир Жириновский, в России люди узнали о рэпе.

Смерть рэпера Децла сильно огорчила его фанатов и не смогла оставить равнодушными многих знаменитостей. Музыканту было всего 35 лет, он умер после выступления в ночном клубе Ижевска. Смерть Децла прокомментировал и Владимир Жириновский.

Политик рассказал, что Алексей Толмацкий был самым безобидным артистом, чье имя не было связано со скандалами, судимостями и прочими разбирательствами. По словам Жириновского, Децл был умеренным во всем, это и было одной из причин его популярности. Лидер ЛДПР утверждает, что рэпер был «героем своего времени» в российской музыке.

«Голос молодежи», - говорит о Децле Жириновский. Как рассказал политик, музыкант привез в Россию рэп, о нем он узнал во время обучения за границей. Жириновский также вспомнил, как рэперу помог его отец Александр Толмацкий.

По словам политика, песня «Пятница» и клип на ее, которые Децлу презентовал его отец, сделали из рэпера звезду. «Очень сожалею», - сказал Владимир Жириновский и отметил, что Децл ушел из жизни слишком рано.