"Таких надо обходить стороной": Собчак рассказала, какое качество в людях она просто терпеть не может

Ксения Собчак рассказала поклонникам о том, какое качество ее больше всего бесит в людях. Ее очень часто спрашивали об этом, в итоге звезда шоу-бизнеса решила признаться в том, что больше всего на свете ее бесит человеческая глупость.

Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. Как отмечает Собчак, такого человека узнать в принципе несложно, поскольку он сам себя выдает. Глупость характеризуется тем, что человек не способен принять точку зрения другого человека. Также она написала в своем микроблоге о том, то умение анализировать дано не всем, а только людям, которые хоть чуть-чуть, но сомневаются в своей правоте. Встречая людей ограниченных, звезда шоу-бизнеса старается глубоко дышать и относиться к ним с пониманием.

Также стоит отметить тот факт, что Ксения Собчак пришла на премьеру спектакля Константина Богомолова. Фотографию Собчак в Театре на Таганке опубликовал российский журналист Василий Конов на своей Telegram-канале. Он же заметил то, что Богомолов также присутствовал на данной премьере.

Кроме того, Ксения Собчак побывала в Париже в компании Константина Богомолова. Об этом сообщила одна из посетительниц арт-проекта, которая увидела там пару журналистки и режиссера. Тогда же она отметила, что хотела их сфотографировать, но всех посетителей попросили сдать мобильные телефоны.