Жена Константина Хабенского Ольга Литвинова впервые показала новорожденную дочь

Актриса показала милую фотографию с рукой новорожденной дочки. Звездные родители Хабенский и Литвинова уже во второй раз стали родителями. Для Хабенского дочь стала третьим ребенком.

Ольга Литвинова, жена Константина Хабенского, впервые порадовала подписчиков снимком с новорожденной дочерью в Instagram. Хоть малышку и не видно полностью, фото ее маленькой руки вызвало море восторга и умиления в комментариях. Подписчики Ольги Литвиновой от всей души желают всему семейству Хабенского счастья и долгих радостных дней с детьми.

37-летняя Ольга Литвинова и 47-летний Константин Хабенский женаты 5 лет. Актер не ведет никакие странички в социальных сетях, поэтому о его личной жизни можно узнать только из микроблога Ольги. Так, в конце прошлого года актриса публиковала архивный семейный снимок с отдыха.

Как известно, для Константина Хабенского и Ольги Литвиновой новорожденная дочь, имя которой не разглашается, стала вторым ребенком. Она появилась на свет 1 февраля. До ее появления супруги Хабенский и Литвинова уже стали счастливыми родителями 2-летней Александры. Также, в Испании живет первый ребенок Хабенского – сын Иван. Его мать погибла в 2008 году от рака мозга, поэтому парень находится под опекой бывшей тещи Хабенского.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский снялся в клипе Бориса Гребенщикова «Темный, как ночь».