Бесчувственный пиар: Волочкова пытается вернуть доверие фанатов постом о Сергее Юрском

Анастасия Волочкова выразила сочувствие семье Сергея Юрского, который скончался от остановки сердца на 84-м году жизни.

Сегодня, 8 января, по ушедшей легенде кинематографа скорбит вся Россия. Народный артист РСФСР прославился ролями в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «Золотой телёнок» и другие. Однако слава доброго, талантливого, мастерски подкованного актёра стала удобным рычагом для звёзд современного шоу-бизнеса для давления на фанатов. Бесчувственный пиар на смерти мэтра устроила и Анастасия Волочкова, популярность которой стала угасать после того, как она запретила фанатам комментировать записи на её странице.

После закрытия комментариев на странице балерины поубавилось подписчиков, а она сама стала неинтересна публике, что негативно повлияет на её создаваемый образ поп-дивы. Обычно равнодушная к подобным новостям, Волочкова, очевидно, решила вернуть доверие и снисходительность поклонников, имея с ними общую тему для «разговоров» - утрату Сергея Юрского.