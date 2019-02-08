Бесчувственный пиар: Волочкова пытается вернуть доверие фанатов постом о Сергее Юрском
Анастасия Волочкова выразила сочувствие семье Сергея Юрского, который скончался от остановки сердца на 84-м году жизни.
Сегодня, 8 января, по ушедшей легенде кинематографа скорбит вся Россия. Народный артист РСФСР прославился ролями в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «Золотой телёнок» и другие. Однако слава доброго, талантливого, мастерски подкованного актёра стала удобным рычагом для звёзд современного шоу-бизнеса для давления на фанатов. Бесчувственный пиар на смерти мэтра устроила и Анастасия Волочкова, популярность которой стала угасать после того, как она запретила фанатам комментировать записи на её странице.
После закрытия комментариев на странице балерины поубавилось подписчиков, а она сама стала неинтересна публике, что негативно повлияет на её создаваемый образ поп-дивы. Обычно равнодушная к подобным новостям, Волочкова, очевидно, решила вернуть доверие и снисходительность поклонников, имея с ними общую тему для «разговоров» - утрату Сергея Юрского.
Слезливый пост балерины идёт вразрез с её образом жизни. Семья Юрского вспоминает о нём, как об одном из последних интеллигентов. Этого же нельзя сказать об Анастасии Волочковой. Более того, танцовщица и актёр никогда не встречались и вряд ли имеют общие моральные ценности. Интересно, что ранние смерти икон российской культуры прошли мимо Волочковой, которая всё это время неплохо зарабатывала на фанатах. Когда заработок сошёл на нет, балерина стала всё реже выделяться из общей массы российских звёзд. Стоит отметит, что теория о том, как балерина будет возвращать лояльность фанатов, сейчас широко обсуждается в Сети.