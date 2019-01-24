"Свой маленький уголок": Ирина Шейк рассказала, почему не делится подробностями личной жизни

Сегодня, 14:48 \\ Шоу-бизнес

Личная жизнь Ирины Шейк остается под замком, по крайней мере, она сама никогда никому о ней не рассказывает. На этот раз супермодель решила внести ясность и рассказать, почему старается никого не извещать о событиях своей жизни.

Ирина Шейк призналась, что ей хочется иметь свой маленький уголок, который будет принадлежать только ей. По словам супермодели, ее работа слишком публичная, чтобы еще и афишировать личную жизнь, пусть она действительно остается «личной».

При всем этом звезда отметила, что у нее есть много друзей, которые публикуют в социальных сетях подробности своей жизни. Ирина Шейк признается в том, что в действительности восхищена такой смелостью и открытостью людей, которые способны на такой серьезный шаг, но сама супермодель приняла решение жить по другому.

Также стоит отметить тот факт, что Ирина Шейк в выходные дни не смотрит за собой так тщательно, как на работе. По ее словам, она выглядит как персонаж из фильма ужасов, обычно в выходные на ней спортивные штаны, на голове пучок и даже нет макияжа. Свой досуг, живя в Нью-Йорке, Ирина проводит за просмотром российских мыльных опер, которые ей очень нравятся.

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Автор - Алевтина Сергеева
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